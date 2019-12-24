Самариддину Раджабову присудили штраф и освободили от наказания

Фигурант "московского дела" Самариддин Раджабов, обвиненный в броске пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, в качестве наказания получил штраф в размере 100 тысяч рублей и таким образом избежал реального срока заключения, передает "МБХ Медиа".

Подчеркивается, что денег активист платить не будет, поскольку ранее его сестра перечислила потерпевшим по 5 тысяч рублей. Об этом они, в свою очередь, не были в курсе и заявили, что в денежных компенсациях не нуждаются.

Дело Раджабова примечательно тем, что на протестной акции 27 июля брошенная им бутылка ни в кого не попала. Более того, признанный потерпевшим по делу полицейский Максидов отказался считать себя таковым, не желая портить жизнь демонстранту, и уволился из МВД.

Прокуратура запрашивала для Раджабова 3,5 лет колонии.