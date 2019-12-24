Любови Соболь назначили очередной штраф за летние акции

Юрист Фонда борьбы с коррупцией, политик Любовь Соболь получила в московском суде штраф в размере 300 тысяч рублей за участие в протестных акциях 10 и 31 августа, передает "МБХ Медиа".

Женщина, в свою очередь, попыталась убедить журналистов "Коммерсанта", что 10 августа физически не могла присутствовать на демонстрации, будучи в это время занятой сбором подписей в свою поддержку как кандидата в Мосгордуму.

Соболь вменили повторное нарушение законодательства о митингах. Согласно КоАП, она как воспитывающая несовершеннолетнего ребенка мать не может получить в виде наказания "сутки" в спецприемнике, и поэтому ее регулярно штрафуют.

Летние скандальные митинги, приведшие к уголовным делам против их участников, имели целью добиться регистрации так называемых независимых кандидатов. Зарегистрироваться у них в результате так и не получилось.