Минздрав запретит друзьям пациентов навещать их в больничных палатах

Пациентов больниц хотят на время лечения оградить от посещения друзей и коллег по работе: согласно новым поправкам Министерства здравоохранения, пускать в палаты к больным будут только родственников или законных представителей, и то - не более двух человек, пишет "Доктор Питер".

Минздрав внес коррективы в общие требования к посещению пациентов, проходящих лечение в стационарах, в том числе находящихся в реанимации или палатах интенсивной терапии. Согласно обновленному документу, возможность посещения клиники сохранится только у родных, но - не более двух человек в палате.

Навещать пациентов можно будет только с их личного согласия. В случае, если больной находится в тяжелом состоянии и не может высказать какие-либо пожелания, потребуется получить разрешение дежурного врача или иного специалиста, наделенного подобными полномочиями. Кроме того, родственникам пациента необходимо будет незамедлительно покинуть палату, если ему должны провести гигиенические процедуры - даже если это уборка помещения.

Место для встреч пациентов с родными больницам предлагают выбрать самостоятельно. В то же время медики должны обеспечить посетителей спецодеждой - бахилами, масками, халатами и шапочками. В прежнем варианте приказа они должны были все эти вещи приносить с собой.

Где будут проходить встречи пациентов с родственниками, клиникам предлагают определить самим - это могут быть как палаты, так и места в холле или коридоре. Главное, чтобы они были комфортными и для тех, и для других. Кроме того, медики должны будут обеспечить посетителей спецодеждой - В прежнем варианте приказа все это посетители должны были принести с собой.