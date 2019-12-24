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17:00

МО «Урицк» заказало новогодний банкет за 233 тысячи рублей

фото ЗакС политика МО «Урицк» заказало новогодний банкет за 233 тысячи рублей

Муниципальное образование «Урицк» решило провести новогодний банкет на 120 человек за 233 тысячи рублей. Соответствующий контракт размещен на сайте госзакупок.

Организатором мероприятия станет компания ООО «Дельта». Согласно контракту, банкет должны провести 24 декабря на территории муниципального образования. Точные место и время проведения праздника не уточняются. Также не было этой информации на сайте МО.

В контракте указано, что праздник должен длиться не менее трех часов. В меню банкета входят салаты, куриное филе с картофелем и десерты. Также в договоре уточняется, что «исполнитель обязан согласовать план рассадки гостей с учетом пожеланий Заказчика и в соответствии с ним обеспечить накрытие банкета».

Помимо банкета, «Дельта» должна организовать праздничную программу. Она включает в себя выступление музыкального коллектива без фонограммы. Гостям банкета должны раздать сувениры, уточняется в контракте.

Ответившая на телефонный звонок сотрудница муниципального образования сообщила ЗАКС.Ру, что не отвечает за публикацию новостей на сайте «Урицка». Она рекомендовала внимательнее посмотреть раздел новости или группу округа в социальной сети «ВКонтакте». В группе также нет информации о мероприятии. 

Приглашение на праздник появилось на сайте муниципалитета после звонка ЗАКС.Ру. Дата его публикации якобы 19 декабря, а приглашают людей на мероприятие 24 декабря к 16:00 в экономический колледж. В кэше Google сохранился внешний вид главной страницы сайта за 20 декабря – там нет новости о приглашении на праздник. 

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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