Прокуратура уличила метрополитен в незаконных работах у "Автово"

Прокуроры привлекли к административной ответственности должностное лицо из ГУП "Петербургский метрополитен", назначив ему штраф в размере 20 тысяч рублей по ст. 7.13 КоАП (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия), уведомляет пресс-служба ведомства.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в районе станции "Автово", которая и является объектом культнаследия, незаконно, без разрешительной документации КГИОП, велись земляные работы. Какой-либо конкретики не приводится, равно как и имени ответственного за данный "промах".

"Прокуратура внесла представление в адрес руководителя ГУП «Петербургский метрополитен» с требованием устранить нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия, которое удовлетворено", - уточнили в надзорном органе.