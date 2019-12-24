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17:47

Рядовых чиновников могут пересадить с бюджетных авто на такси

фото ЗакС политика Рядовых чиновников могут пересадить с бюджетных авто на такси

Власти рассматривают возможность запрета на пользование служебным автомобилем госслужащим, занимающим пост ниже начальника структурного подразделения: данная информация была озвучена на заседании комиссии под руководством министра финансов Антона Силуанова.

Подлинность протокола заседания подтвердили близкие к правительству источники РБК. Силуанов поручил также разработать нормативы обеспечения чиновников авто без их закрепления.

К перевозке рядовых госслужащих предлагается привлекать агрегаторы такси. Реализовать данную задачу можно через госзкупки, уверены в правительстве. Осведомленный информатор РБК подтвердил, что пилотные проекты подобного рода уже используются на практике в нескольких федеральных органах власти. "Такой опыт есть, и логично подумать о его распространении", - пояснил источник.

Представители "Яндекс.Такси" в беседе с РБК подтвердили, что у компании уже имеется опыт сотрудничества с госструктурами. "Мы видим, что и в целом интерес государственных компаний к закупке таких услуг растёт", - заключил собеседник издания.

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