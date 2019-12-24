Для Быкова массовые эвакуации стали самым символичным событием года

Писатель и публицист Дмитрий Быков выделил для себя самое знаковое событие в уходящем году с точки зрения его символизма и метафорического смысла. Для него таковым стали постоянные эвакуации общественных учреждений в обеих столицах. Причину этого явления журналист видит не в происках террористов или тренировке спецслужб, а в некоем нервно-психическом расстройстве, которое переживает общество.

"Это психическая патология, и к этому идет давно, потому что нельзя десять лет безнаказанно сводить страну с ума", - отметил он в новой колонке в "Собеседнике".

Важной деталью происходящего ему представляется полное молчание официальных лиц, не комментирующих ложные минирования, в то время как Быкову кажется, что население испытывает подлинную панику.

Отметим, в Петербурге чаще всего в ноябре-декабре эвакуируются суды - это происходит каждый рабочий день и, как правило, утром. Политик Евгений Ройзман связывает не стихающую волну массовых эвакуаций с кризисом в российско-украинских отношениях.