Гендиректора "Ленфильма" Пичугина отправили в отставку

Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин отправлен в отставку решением совета директоров, пишет "Интерфакс" со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского. Свою должность Пичугин занимал с октября 2012 года.

В ноябре городские кинематографисты, считающие, что Пичугин плохо справляется со своими обязанностями, попросили уволить его в обращении к президенту Владимиру Путину. 22 октября стало известно о блокировке со стороны ФНС четырех счетов "Ленфильма" в ВТБ и банке "Райффайзен". У киностудии накопилось долгов более чем на 1,5 млрд рублей. В сентябре Путин поручил подчиненным помочь "Ленфильму".

По мнению режиссера Александра Сокурова, Мединский сильно не любит "Ленфильм", и корень проблем в этом.