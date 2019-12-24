18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:59

В РПЦ рассказали, почему патриарх участвует в заседаниях Минобороны

фото ЗакС политика В РПЦ рассказали, почему патриарх участвует в заседаниях Минобороны

Глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами епископ Стефан разъяснил журналистам, почему на заседаниях расширенной коллегии Минобороны можно встретить патриарха Кирилла и что он там делает.

"Это открытый форум, по крайней мере его первая часть, которая предполагает демонстрацию единства нашего общества перед лицом тех опасностей, которые выдвигает геополитическая ситуация", - приводит его слова "Интерфакс".

По словам церковного деятеля, к посещению его начальником такого рода мероприятий следует относиться как к чему-то традиционному. Приглашают предстоятеля РПЦ на коллегию обычно президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Такая важная сфера жизни, как защита страны, подчеркнул Стефан, требует участия представителей самых разных сфер деятельности.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:56 Лукашенко хочет выпить водки с Путиным

20:34 Муниципал: Шмаков попросил судью не прекращать его дело из-за задержания в "Озере Долгом"

20:22 Дело журналистки Прокопьевой вернули на доследование

19:59 В РПЦ рассказали, почему патриарх участвует в заседаниях Минобороны

19:24 УФАС обнаружило картель на рынке организации праздников

18:59 Гендиректора "Ленфильма" Пичугина отправили в отставку

18:49 Директора ФБК Жданова оштрафовали за летние митинги

18:27 Для Быкова массовые эвакуации стали самым символичным событием года

17:50 МВД согласилось создать рабочую группу для решения проблем с футбольными болельщиками

17:47 Рядовых чиновников могут пересадить с бюджетных авто на такси

17:28 Сотрудника ФБК Шаведдинова отправили служить на Новую землю

17:11 Прокуратура уличила метрополитен в незаконных работах у "Автово"

17:09 Защитники Муринского парка вышли на Невский проспект

17:00 Муниципал: МО «Урицк» заказало новогодний банкет за 233 тысячи рублей

16:40 Минздрав запретит друзьям пациентов навещать их в больничных палатах

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru