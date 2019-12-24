В РПЦ рассказали, почему патриарх участвует в заседаниях Минобороны

Глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами епископ Стефан разъяснил журналистам, почему на заседаниях расширенной коллегии Минобороны можно встретить патриарха Кирилла и что он там делает.

"Это открытый форум, по крайней мере его первая часть, которая предполагает демонстрацию единства нашего общества перед лицом тех опасностей, которые выдвигает геополитическая ситуация", - приводит его слова "Интерфакс".

По словам церковного деятеля, к посещению его начальником такого рода мероприятий следует относиться как к чему-то традиционному. Приглашают предстоятеля РПЦ на коллегию обычно президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Такая важная сфера жизни, как защита страны, подчеркнул Стефан, требует участия представителей самых разных сфер деятельности.