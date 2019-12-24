Дело журналистки Прокопьевой вернули на доследование

Уголовное дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют оправдание терроризма, вернулось на стадию следствия, о чем она сообщила в своем Facebook. По ее предположению, в дело добавят еще одну официальную экспертизу ее прошлогоднего текста, ставшего поводом для преследования женщины.

Прокопьева, в свою очередь, надеется, что экспертизу ее слов, наконец, проведут серьезные специалисты, которые "подготовят нормальное, законное и научно-обоснованное заключение, что позволит наконец-то отправить эти десять томов макулатуры туда, где им и место - в ведро".

Колонка Прокопьевой, зачитанная ей в радиоэфире, была посвящена мотивам архангельского подростка, подорвавшего себя в октябре 2018 года у дверей архангельского ФСБ. Журналистке, в сентябре получившей статус обвиняемой, грозит до семи лет лишения свободы.