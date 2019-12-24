Лукашенко хочет выпить водки с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко, давший почти двухчасовое интервью радиостанции "Эхо Москвы", признался, что совершенно не рад в преддверии праздничных дней решать экономические вопросы интеграции с Россией, а предпочел бы этому неформальное общение со своим политическим визави. Лукашенко аккуратно заметил, что обсуждение интеграции инициировал не он.

"Я часто критиковал правительство России: вы выталкиваете эти вопросы на наш (президентский) уровень, и мы перед Новым годом вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона - я привезу из Беловежской пущи, - выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться", - посетовал белорусский лидер.

Он также пожаловался, что часть советников Путина ("рыночники") относится к Белоруссии не вполне справедливо, в частности, время от времени предлагая повысить цены на газ и тем самым "прессовать" экономику его страны.

Отметим, что в течение декабря, под предлогом двадцатилетия подписания союзного договора между своими государствами, Путин и Лукашенко успели дважды встретиться лично, и всякий раз их разговор длился по нескольку часов. На последней встрече в Петербурге глава Белоруссии отметил "колоссальный прогресс" во взаимоотношениях двух стран, случившийся за это время.