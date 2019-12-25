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9:24

Военный комиссариат назвал законной отправку сотрудника ФБК Шаведдинова на Новую Землю

фото ЗакС политика Военный комиссариат назвал законной отправку сотрудника ФБК Шаведдинова на Новую Землю

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев заявил, что призыв на военную службу сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова и его отправка на архипелаг Новая Земля законны, передает ТАСС.

Шаведдинов подлежал призыву на военную службу, но уклонялся от постановки на воинский учет, говорится в пояснении Локтева. По его словам, 28 октября Шаведдинов по повестке прибыл в военный комиссариат и был признан годным к службе.

Активист не согласился с этим решением и обжаловал его в Савеловском суде Москвы. Локтев подчеркнул, что в соответствии с требованием закона действие решение комиссии было приостановлено на время рассмотрение иска. 11 ноября Савеловский суд отклонил иск Шаведдинова, а 23 декабря Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляции.

По словам Локтева, 23 декабря решение суда вступило в законную силу, а «действие решения призывной комиссии было возобновлено». После этого Шаведдинов был направлен на городской сборный пункт, где был проведен повторный медосмотр, показавший, что препятствий к прохождению военной службы нет, пояснил представитель комиссариата. После этого Шаведдинов «в составе команды убыл к месту прохождения военной службы по призыву». Новую Землю Локтев называет местом, которое «было определено в строгом соответствии с результатами медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности» Шаведдинова.

Вечером 23 декабря к Шаведдинову домой пришли с обысками, выломав при этом дверь, и в тот же вечер увезли на допрос, связь с ним прервалась. На следующий день выяснилось, что его принудительно направили на архипелаг Новая Земля для прохождения срочной службы в армии.

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