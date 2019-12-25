Дело  распылившего газ в прокуратуре петербуржца поступило в суд

Дело в отношении Аркадия Збуржинского, которого обвиняют в распылении газа в здании прокуратуры Петербурга, поступило в Октябрьский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов. Дело пока не принято к производству.

Збуржинского обвиняют в нарушении п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). По версии следствия, он утром 5 июля распылил в открытое окно кабинета прокуратуры неизвестный газ, когда в кабинете находились сотрудники ведомства.

С июля Збуржинский находится под домашним арестом. В суде он объяснял, что у него случилась внезапная вспышка гнева, умысла причинить вред у него не было. Вину он не признает.