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11:30

Дело  распылившего газ в прокуратуре петербуржца поступило в суд

фото ЗакС политика Дело  распылившего газ в прокуратуре петербуржца поступило в суд

Дело в отношении Аркадия Збуржинского, которого обвиняют в распылении газа в здании прокуратуры Петербурга, поступило в Октябрьский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов. Дело пока не принято к производству.

Збуржинского обвиняют в нарушении п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). По версии следствия, он утром 5 июля распылил в открытое окно кабинета прокуратуры неизвестный газ, когда в кабинете находились сотрудники ведомства.

С июля Збуржинский находится под домашним арестом. В суде он объяснял, что у него случилась внезапная вспышка гнева, умысла причинить вред у него не было. Вину он не признает.

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