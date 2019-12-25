Защитники "Сада на Неве" вышли на улицу с новогодним пожеланием

Активисты, требующие сохранения "Сада на Неве" вдоль Смольной набережной, провели последнюю в уходящем году серию одиночных пикетов возле правительственных зданий. Как они сами описывают акцию, на ней было сформулировано "новогоднее пожелание", разбитое на два плаката: на одном из них был написан призыв сохранить и благоустроить зеленую зону, на другом - вернуть территорию сада в список зеленых насаждений общего пользования.

"Недавно высаженные туи и кусты шиповника, прекрасные возрастные деревья, а также двухсотлетний тополь. Всего этого нас хотят лишить?!", - недоумевают экозащитники.

Они продолжают бороться в судах против принятого городскими властями решения построить на месте зеленой зоны судебный квартал. Большинство депутатов ЗакСа минувшей осенью оказалось на стороне исполнительной власти. Несмотря на это, оппозиционные законотворцы придерживаются противоположной точки зрения на проблему.

Фотографии: сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания"

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