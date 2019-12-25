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12:05

Производители электроники не готовы отвечать за работу гаджетов с российским ПО

фото ЗакС политика Производители электроники не готовы отвечать за работу гаджетов с российским ПО

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предлагает распространить ответственность за стабильность работы гаджетов на производителей программного обеспечения, компании не готовы отвечать отвечать за работу устройств с российским ПО, пишет «Коммерсантъ».

Предложение РАТЭК выдвинула на заседании рабочей группы при экспертном совете Федеральной антимонопольной службы по информационным технологиям 23 декабря. Представитель ассоциации Антон Гусков пояснил, что сейчас за качество и работу устройств отвечают производители, импортеры и продавцы. Однако со вступлением в силу закона об обязательной предустановке российского ПО на продаваемые в стране гаджеты стабильность работы устройств будет зависеть и от установленных приложений, считают в РАТЭК.

Ответственность производителей ПО, в том числе материальную, следует прописать в законе «О защите прав потребителей», считают в ассоциации. Также РАТЭК предлагает ввести переходный период до года для вступления закона в силу. По предложению ассоциации, следует провести пилотный проект по предустановке одного некоммерческого приложения на один конкретный вид устройств – например, приложения «Госуслуги».

ФАС готовит акт правительства по реализации закона о предустановке, предложения принимают до 26 декабря.

Закон был подписан в начале декабря. С июля 2020 года продаваемые в России «отдельные виды технически сложных товаров» должны будут иметь предустановленные российские программы. Перечень таких гаджетов определит правительство. По задумке авторов законопроекта, запрет распространится на смартфоны и компьютеры в том числе.

 

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