Эсеры встревожены строительством заправки возле псковского монастыря

Псковское отделение справедливороссов выступает против строительства автозаправочной станции рядом с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО - Спасо-Преображенским Мирожским монастырем. Коллег из региона поддержали их единомышленники, представленные в Государственной думе, о чем говорится на персональном сайте лидера партии Сергея Миронова. Заправку намерена построить дочерняя фирма, относящаяся к "Сургутнефтегазу".

"Компания, которая помогает создавать новые храмы, не должна быть безразлична к судьбе древнего монастыря, к сохранности уникального культурного наследия нашей страны. В России почти 30 000 АЗС, а фресок, которым восемь веков, в такой сохранности больше нет. При условии доброй воли руководства “Сургутнефтегаза” конфликт можно быстро и легко уладить", - полагает Миронов, добавляя, что городская администрация уже выразила готовность выделить под те же самые нужды две альтернативных локации.

Парадоксальным политику видится то обстоятельство, что нефтегазовая компания известна как регулярный жертвователь средств РПЦ. Справедливороссы в настоящий момент заняты поиском компромисса.