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12:40

Памфилова сообщила о претензиях прокуратуры к работе правоохранителей на выборах в Петербурге

фото ЗакС политика Памфилова сообщила о претензиях прокуратуры к работе правоохранителей на выборах в Петербурге

Прокуратура Петербурга выявила факты ненадлежащего исполнения сотрудниками правоохранительных органов своих обязанностей при проверках по обращениям граждан на выборах, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе заседания.

Памфилова ранее просила президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить реакцию правоохранителей на сообщения о нарушениях на выборах. По ее словам, петербургская прокуратура выявила факты «несоблюдения требований уголовно-процессуального законодательства», «ненадлежащего исполнения сотрудниками органов внутренних дел возложенных на них обязанностей в ходе проверок по обращениям и заявлениям граждан», в том числе по тем, которые поступили из ЦИК. Некачественно проверялись сообщения и о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях в ходе избирательной кампании, добавила Памфилова.

Глава ЦИК сообщила, что прокуратура внесла в управление МВД по Петербургу представление об устранении нарушений и поставила вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной или иной ответственности.

«Без важнейшего аспекта - неотвратимости наказания за правонарушения на выборах - очень сложно оздоравливать всю систему», - подчеркнула Памфилова.

Также на заседании Памфилова заявила о возможном расформировании Горизбиркома Петербурга, если последний не выполнит новое постановление ЦИК. До этого ЦИК поручал Горизбиркому проанализировать муниципальную кампанию 2019 года. Первый доклад ГИКа Памфилова раскритиковала и поручила сделать новый, его итог заслушивали на заседании 25 декабря. О том, как Горизбирком выполнил второе постановление ЦИКа, – в материале ЗАКС.Ру

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