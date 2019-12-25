КСП проверит МО "Екатерингофский", комитеты Смольного и ГБУ "Смольнинское" в 2020 году

Контрольно-счетная палата Петербурга планирует в течение 2020 года провести более 35 проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций, получающих деньги из городского бюджета, в том числе – в ряде структур госорганов и муниципалитетов.

Инспекторы под руководством аудиторов Константина Желудкова и Юрия Шутова выборочно проверят формирование и исполнение бюджетов МО «Екатерингофский», «Гагаринское», «Юнтолово», «Автово», «Репино», «Сосновая поляна», «Дачное», «Лисий Нос», №65 и №72. О проблемах с бюджетными тратами в последнем сообщал глава округа Павел Швец. Он рассказывал, что бывший глава местной администрации округа в последний рабочий день на бюджетные средства купил 20 КамАЗов щебня, который теперь не могут найти, и что муниципалы покупали себе IPhone, потратив на это из бюджета почти 300 тысяч рублей за три года.

Проверят инспекторы и органы госвласти. Проверки проведут в ряде комитетов Смольного: архивном, по вопросам законности, по физической культуре и спорту, по природопользованию, по госконтролю, использованию и охране памятников, по культуре. В перечень объектов контроля также включены администрации Фрунзенского и Адмиралтейского районов, ГАТИ, управление соцпитания, Госстройнадзор и Гостехнадзор.

В первой половине 2020 года под руководством замглавы КСП Юлии Русаковой инспекторы также выборочно проверят комитет имущественных отношений. Их интересуют вопросы передачи в аренду земельных участков, находящихся в госсобственности города, и на которые госсобственность не разграничена. Также на 2020 год запланирована проверка ГБУ «Смольнинское», которое обслуживает автопарк Заксобрания, и «Фонда капремонта».

К ГБУ «Смольнинское» два года назад были претензии со стороны управления ФАС по Петербургу. 25 октября 2017 года Верховный суд признал недействительность статьи закона Петербурга о госпредприятиях. Это означает, что городские власти должны объявлять конкурсы на аренду служебных автомобилей и ряд других закупок. В то время Заксобрание заключило контракт со «Смольнинским» на аренду 60 автомобилей за 439 млн рублей.

Выборочно инспекторы проверят ряд объектов спорта, здравоохранения и социальной сферы. В их числе – дирекция по управлению спортивными сооружениями, центр подготовки спортивных сборных команд Петербурга, городское патологоанатомическое бюро, психиатрическая больница №6, детская клиническая больница №5 имени Филатова и психоневрологический интернат №10. Из числа образовательных учреждений в список претендентов на проверку попали художественно-профессиональный лицей имени Карла Фаберже, центр подготовки спасателей и технический колледж управления и коммерции.

В 2020 году КСП намерено подготовить заключения на отчеты об исполнении бюджетов Петербурга и муниципальных образований, на проекты городского и местного бюджетов, оценить социально-экономическое развитие города, проанализировать, как ведется работа по адресной инвестиционной программе и нацпроекта. Кроме того, инспекторы оценят эффективность финансирования здравоохранения в Петербурге, ситуацию с незавершенным строительством, проведут аудит закупок.

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