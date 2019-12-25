Милонов выступил за внедрение единой электронной системы охраны аэропортов

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов направил в письменном виде свои предложения начальнику МВД Владимиру Колокольцеву относительно усовершенствования охраны аэропортов. Законотворцу представляется нецелесообразным функционирование огромного количества металлоискателей, провоцирующих постоянную давку, в то время как давка в его понимании является желанной целью для всех террористов.

"Ведь им важно количество жертв, а не локация совершения своего злодейства. Стоит сказать и о логике установки подобных пунктов досмотра - зачастую такие чек-поинты располагаются в самых неудобных, узких и неподходящих местах", - цитирует его письмо РИА "Новости".

Вместо этого защищать аэропорты от терактов, уверен Милонов, требуется из единого центра с использованием новейших цифровых технологий. В свою очередь, это также поможет сократить чрезмерно раздутый, по мнению депутата, штат охранников, которые лишь способствуют столпотворению. В документе единоросс апеллирует к международному опыту, к странам, которые разными путями, но уходят от "тотального огораживания".

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