Русский музей оштрафован на 100 тысяч рублей за протечки в Фонде русского рисунка

Дзержинский суд Петербурга оштрафовал Государственный Русский музей на 100 тысяч рублей из-за ненадлежащего состояния в Фонде русского рисунка, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Протокол был составлен по ч.1 ст.7.13 КоАП (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Суд установил, что музей допустил ненадлежащие техническое состояние помещений Фонда рисунков №27, протечки потолков и стен в Фонде живописи XX века, обрушение штукатурного и красочного слоев в Фонде хранения рам №20. Помещения находятся в главном корпусе музея на Инженерной улице, который входит в состав объекта культурного наследия федерального значения.

Защита ФГБУК «Румский музей» просила прекратить дело в связи с отсутствием состава правонарушения. По версии представителей музея, ремонт по сохранению без перепланировки помещений Фондов русского рисунка и перемещение хранящихся там произведений искусств – мероприятия дорогостоящие и трудозатратные, а Минкульт денег на это не выделил.