Главу "Мемориала" снова оштрафовали за несоблюдение закона об иноагентах

Председатель правозащитной организации "Мемориал" Александр Черкасов в очередной раз получил от суда штраф в размере 100 тысяч рублей за отказ маркировать себя как иностранный агент, передает "МБХ Медиа".

Лично в отношении Черкасова это уже четвертый идентичный штраф. Организацию в целом регулярно штрафуют за то же самое на 300 тысяч рублей. Руководитель "Мемориала" пообещал суммарно оспорить все эти взыскания в Европейском суде по правам человека.

Ранее за аналогичные систематические нарушения Минюст принял решение упразднить еще одну отечественную правозащитную организацию - движение "За права человека" Льва Пономарева. После этого движение поменяло статус и превратилось в общественную организацию.