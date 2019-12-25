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15:55

СМИ: Одного из основателей рунета подозревают в мошенничестве

фото ЗакС политика СМИ: Одного из основателей рунета подозревают в мошенничестве

Тверской суд Москвы отправил бывшего замминистра связи Алексея Солдатова под домашний арест по делу о мошенничестве, передает «Медуза».

В суде сообщили о деле человека, имя которого полностью совпадает с данными экс-замминистра, но отказались сообщить, действительно ли это он. Следствие 13 декабря ходатайствовало об аресте Солдатова по делу о мошенничестве в составе организованной группой или в особо крупном размере. Суд отклонил ходатайство, отправив Солдатова под домашний арест до 28 января.

По данным издания, дело связано с передачей компании Солдатова, зарегистрированной в Чехии, примерно 490 тысяч IPv4-адресов. Перед этим «Коммерсантъ» сообщал, что компания Reliable Communications s.r.o. получила их от  научно-исследовательского института развития общественных сетей. Последний занимается распределением IP-адресов.

Солдатов был замглавы Минкомсвязи в 2008-2010 годах. Он – один из основоположников интернета в России, возглавлял вычислительный центр Института атомной энергетики имени Курчатова, где была создана первая научная сеть «Релком» с выходом в интернет.  В 1992 году стал учредителем первого в России интернет-провайдера «Релком».

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