В Горелово нашли свалку и следы сжигания мусора

Активисты из экологической организации "Зеленый фронт" после жалоб местных жителей проинспектировали район Горелово, расположенный между кольцевой автодорогой и Красным селом, и нашли горы промышленных отходов. В районе Заречной улицы удалось также столкнуться с приметами несанкционированного сжигания мусора: пластик и металлы жгли в специальной печи.

"Утилизация и обработка отходов подлежат лицензированию, в противном случае продажа отходов под видом строительных материалов может довести нарушителей до уголовной ответственности по статье за незаконное предпринимательство", - рассказал начальник "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Информацию о замеченных нарушениях уже довели до сведения МВД. Полицейские пообещали разобраться в проблеме.

Фотография: "Зеленый фронт"

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