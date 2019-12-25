Песков затруднился прокомментировать отправку сотрудника ФБК Шаведдинова на Новую Землю

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать законность призыва в армию сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова с отправкой на архипелаг Новая Земля, передает ТАСС.

По словам Пескова, он видел «сообщения на этот счет», но прокомментировать их считает сложным. «Я не знаю, уклонялся ли он от призыва, а если уклонялся, то долго ли он это делал. Если он уклонялся от призыва, он нарушал закон», - сказал представитель Кремля.

На вопрос, не скажется ли подобный способ призыва негативно на имидже армии, Песков ответил: «Я не думаю, что это на что-то бросает тень».

«Если человек не уклонялся от службы в армии, а это произошло, это очень плохо. Если он уклонялся и таким образом был призван, то все сделано в строгом соответствии с законодательством», - пояснил Песков.

Ранее стало известно, что адвокаты Шаведдинова считают его отправку на Новую Землю похищением и лишением свободы, и намерены подать восемь исков в связи с этим.

Вечером 23 декабря к Шаведдинову домой пришли с обысками, выломав при этом дверь, и в тот же вечер увезли на допрос, связь с ним прервалась. На следующий день выяснилось, что его принудительно направили на архипелаг Новая Земля для прохождения срочной службы в армии. Военный комиссариат оценил всю эту операцию как законную.