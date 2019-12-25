Последний шанс Горизбиркома

Центризбирком на заседании 25 декабря велел Санкт-Петербургской избирательной комиссии провести ещё один, уже третий анализ прошедшей муниципальной кампании и итогов дня голосования – последний. Он либо должен быть хорош, либо Горизбирком будут расформировывать, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. В новом постановлении ЦИК по пунктам описал, чего ждет от Горизбирокома к 1 марта 2020 года.

Первые попытки

ЦИК два раза просил Санкт-Петербургскую избирательную комиссия проанализировать все нарушения во время кампании по выборам муниципальных депутатов в городе. Первый доклад Горизбирком представил в октябре. ЦИК остался от него не в восторге.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала работу СПбИК и отметила, чего именно ждала от комиссии. ГИКу дали ещё один шанс: попросили сделать более глубокий и подробный анализ, а также привлечь к работе «Наблюдателей Петербурга» и уполномоченного по правам человека в городе Александра Шишлова.

Горизбирком постановление ЦИКа исполнить попытался, но не полностью. По мнению наблюдателей и омбудсмена, считать два совещания за совместную работу нельзя.

Помимо этого, СПбИК не сообщил в своем решении по итогам анализа, кто организовал «фейковые» очереди перед избирательными комиссиями муниципальных образований в период выдвижения, почему некоторые ИКМО были закрыты, каковы результаты обращений ГИКа в правоохранительные органы. Также ЦИК просил предоставить статистику по решениям самого Горизбиркома о восстановлении регистрации кандидатов в муниципальные депутаты. Центризбирком требовал провести более конкретную работу с нижестоящими избирательными комиссиями и сообщить, какие меры воздействия ГИК планирует принять.

Выполнил СПбИК пункт об увеличении количества территориальных избирательных комиссий. ЦИК одобрил создание ещё 34 ТИКов на заседании 18 декабря и попросил предоставить подробный план действий к 15 января. Тогда же Центризбирком должен был разобрать второй анализ ГИКа, но вопрос перенесли на 25 декабря из-за отсутствия Памфиловой.

Критика общественности

В отличие от заседания ЦИКа по первому анализу, 25 декабря члены Центризбиркома критиковали ГИК не так сильно. Эту задачу на себя взяли омбудсмен Шишлов и представитель «Наблюдателей Петербурга» Иван Квасов.

Уполномоченный по правам человека заявил, что решение ГИКа по второму анализу уникально: его не поддержали представители пяти из шести партий в городской комиссии. По мнению омбудсмена, это говорит об особом подходе к коллегиальному обсуждению и рассмотрению имеющихся проблем.

Шишлов обратил внимание ЦИКа на вопросы, которые остались вне поля зрения Горизбиркома. К ним он отнес схему действий некоторых ИКМО, которые сначала отказывали кандидату в регистрации, потом отменяли свой отказ. Это делали для того, чтобы последнее решение отменил суд из-за его незаконности, пояснил омбудсмен. Также он заявил, что Горизбирком не дал оценку аномальному голосованию вне избирательных участков, оставил без внимания факты нарушений прав наблюдателей в день выборов, необоснованные пересчеты голосов в некоторых округах и другие правонарушения. Шишлов считает, что надо продолжить анализировать ситуацию и на этот раз создать совместную рабочую группу для этого.

О недостатках анализа Горизбиркома продолжил говорить представитель наблюдателей Квасов. Он отметил, что ГИК не указал, кто именно из председателей УИК лишился своих полномочий.

- Решением от 10 декабря было рекомендовано прекратить полномочия каких-то 104 людей. Их список до сих пор не опубликован. При этом прекращение полномочий происходит по собственному желанию, а не в связи с какими-то решениями. Соответственно, люди могут потом перейти работать в другую избирательную комиссию, потому что никакой оценки деятельности их работы на прежнем месте дано не было, - считает Квасов.

Также он добавил, что ГИК не следит за выполнением своих методических рекомендаций, не контролирует размещение техники на избирательных участках и другое. Представитель «Наблюдателей Петербурга» предложил продолжить анализ мунвыборов и провести его действительно совместно. При этом Квасов заявил, что «Наблюдатели Петербурга» видят все основания для расформирования Горизбиркома.

Ультиматум

Глава ЦИК Памфилова пока выражать недоверие к СПбИК не готова. Это было бы слишком просто, считает председатель Центризбиркома.

- Проще всего было [председателю Горизбиркома Виктору] Миненко выразить недоверие. Как мы это делали раньше. Ну что: одного председателя сменили, второго председателя сменили, третьего вот сейчас бы поменяли – а что толку? Это косметическая мера, которая ничего в результате не изменила и не изменит в данном случае, - уверена Памфилова.

Летом 2018 года должность председателя Горизбиркома покинул Виктор Панкевич. Обновление руководства стало итогом комплексной проверки проведения президентских выборов, заявила тогда глава ЦИК. За два года до этого, в 2016 году, от должности главы ГИКа освободили Алексея Пучнина.

При этом Памфилова считает, что Горизбирком в нынешнем составе вряд ли в состоянии возглавить реформирование избирательной системы в городе. Сейчас ГИКу дают последний шанс – подготовить третий анализ муниципальных выборов 2019 года, заявила глава Центризбиркома.

Для этого ЦИК подготовил новое постановление – более жесткое, но вполне реализуемое, отметил член Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, центральная комиссия сможет проконтролировать исполнение постановления «побуквенно и построчно».

Построчно сам документ зачитала Памфилова. Первым пунктом ЦИК признает неудовлетворительными предпринятые Горизбиркомом меры по исполнению отдельных поручений центральной комиссии.

В связи с этим ЦИК обязал СПбИК до 1 февраля сообщить, почему комиссия не обратилась в суд по расформированию ИКМО «Ржевка», «Георгиевский» и «Черная речка» из-за неисполнения ими решений ГИКа и суда (это относится только к ИКМО «Черная речка»). К этой же дате Горизбирком должен установить ответственных за обучение и подготовку членов избиркомов разных уровней и проанализировать причины повторного ввода данных в ГАС «Выборы» 33 участковыми избирательными комиссиями.

К 1 марта Горизбирком должен снова проанализировать работу всех нижестоящих комиссий на исполнение закона о выборах во время голосования и подведения итогов, а также дополнительно проверить информацию о возможном нарушении закона о выборах. Если информация подтвердится, то ГИК должен принять необходимые меры реагирования, уточнила Памфилова.

Также Горизбирком к 1 марта обязан пояснить ЦИКу, почему к административной ответственности не привлекли должностных лиц избиркомов, в работе которых были отмечены нарушения закона о выборах. К весне же ГИК должен назвать членов комиссий, которые покинули свои должности и/или привлечены к дисциплинарной или другой ответственности. В этом случае Горизбиркому необходимо указать причины ухода из комиссии или привлечения к ответственности.

Памфилова несколько раз отметила, что ГИК должен исполнить поручение не формально. По ее словам, у Санкт-Петербургской избирательной комиссии три варианта. Первый - провести максимально хороший новый анализ, второй - сделать всё возможное, а затем написать заявления об уходе. Третий вариант вступит в силу, если ни первое, ни второе не будет исполнено, заявила глава ЦИК. Она пояснила, что Центризбирком будет инициировать процедуру расформирования Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

- Если мы увидим по истечении сроков, которые указаны в этом постановлении, что не справилась комиссия, у нас появляются основания… Я сейчас просто зачитаю этот пункт [постановления]: «Необходимо напомнить, что в случае неисполнения решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, принятого в соответствии с пунктом 7 статьи 75 данного федерального закона, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации может быть расформирована судом», - заявила Памфилова.

По ее словам, это исключительная мера, но ЦИК готов на нее пойти.

«Мразь»

На заседании Центризбиркома выступил и член Общественной палаты Александр Брод. Он отметил, что одной из проблем правонарушений на выборах является невозможность установить конечного заказчика. В суде дела рассматривают только по исполнителям, а «большая подводная часть» остается невидимой.

Его поддержала Памфилова. По ее словам, найти заказчика – действительно большая проблема.

- К сожалению, пока в основном они (заказчики – прим. ЗАКС.Ру) уходят в тень. Они выкручивают, выламывают руки, как вы говорите, сотрудникам детских садов - незащищенным женщинам, которые по многим аспектам зависимы. Потом подставляют их под наказания, а сами остаются в тени. Я их давно назвала мерзавцами. Считаю, что это мразь. К сожалению, это не в наших силах - добраться до них, - заявила глава ЦИК.

Напомним, в конце сентября Памфилова заявила, что спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров вмешивался в муниципальные выборы. В этом же она обвинила трех депутатов Государственной Думы: Евгения Марченко, Сергея Вострецова и Михаила Романова. По мнению председателя Центризбиркома, они осуществляли «прямое вмешательство» в мунвыборы Петербурга.

София Саттарова

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