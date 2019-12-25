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16:56

Павловский объяснил отсутствие общей логики приговоров по "московскому делу"

фото ЗакС политика Павловский объяснил отсутствие общей логики приговоров по "московскому делу"

Политолог и политтехнолог Глеб Павловский прокомментировал ход развития так называемого "московского дела", по которому судят участников летних несанкционированных акций протеста в столице. Не на пользу фигурантам идет, с его точки зрения, то, что новые аресты и суды идут "волнами", потихоньку и один за другим, что эта тема успела многих утомить, а новые фамилии подсудимых, учитывая их малую известность, люди в значительной своей массе уже не очень хотят запоминать и слышать.

"Возникает некий уровень порога восприятия, и все, что ниже этого порога, уже не вызывает реакции, поскольку было уже много подобных вещей", - подчеркнул он в эфире "Эха Москвы".

На вопрос, почему кто-то отделывается штрафом, а кто-то уезжает в колонию, Павловский предпочитает отвечать скорее в позитивном ключе. Альтернативой этому, по его мысли, могло быть только жестокое заключение для всех подряд.

"Система могла бы иметь политическую логику, если бы это была хотя бы демократическая система, которой управлял бы Кабинет согласно некоей программе. Или авторитарная система, но рационально выстроенная, с определенной концепцией. <...> А это система, в которой много-много маленьких авторитариев разного рода. И что, они будут собираться и договариваться между собой? Нет, никогда в жизни", - пояснил политолог.

Людей продолжают судить за участие главным образом в двух, самых скандальных и грубо разогнанных демонстрациях за честные выборы - 27 июля и 3 августа.

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