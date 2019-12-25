Активисты пикетируют у здания Генштаба в Москве в поддержку сотрудника ФБК Шаведдинова

У здания Генштаба Вооруженных сил в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, передает «Дождь».
Организаторы пикетов – Либертарианская партия. По словам представителя либертарианцев Александра Гуда, уже выстраивается очередь.
Руслана Шаведдинова принудительно увезли на архипелаг Новая Земля для прохождения срочной службы в армии. Случилось это практически сразу после того, как Мосгорсуд отклонил его жалобу на решение военного комиссариата о признании его годным к службе.
Перед этим вечером 23 декабря к Шаведдинову домой пришли с обысками, выломав при этом дверь. В тот же вечер увезли на допрос, связь с ним прервалась. На следующий день стало известно о его отправке на север. Военный комиссариат оценил всю эту операцию как законную.
У здания Генштаба вооруженных сил РФ начались пикеты в поддержку Руслана Шаведдинова. В понедельник в его квартире прошел обыск, после которого Шаведдинова увезли на сборный пункт. Уже на следующий день его доставили в воинскую часть на Новую Землю.— Телеканал Дождь (@tvrain) December 25, 2019
Фото: Артем Харитонов / Дождь pic.twitter.com/DhQyY0xHSx