Активисты пикетируют у здания Генштаба в Москве в поддержку сотрудника ФБК Шаведдинова

У здания Генштаба Вооруженных сил в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, передает «Дождь».

Организаторы пикетов – Либертарианская партия. По словам представителя либертарианцев Александра Гуда, уже выстраивается очередь.

Руслана Шаведдинова принудительно увезли на архипелаг Новая Земля для прохождения срочной службы в армии. Случилось это практически сразу после того, как Мосгорсуд отклонил его жалобу на решение военного комиссариата о признании его годным к службе.

Перед этим вечером 23 декабря к Шаведдинову домой пришли с обысками, выломав при этом дверь. В тот же вечер увезли на допрос, связь с ним прервалась. На следующий день стало известно о его отправке на север. Военный комиссариат оценил всю эту операцию как законную.