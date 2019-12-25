Бывшему вице-губернатору Псковской области продлили арест по делу о взяточничестве

Бывший заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, больше года выступающий подсудимым по коррупционному делу, получил новые два месяца изолятора, о чем пишет информагентство "Псковская лента новостей". Решение принял местный городской суд. Таким образом, экс-чиновник останется под стражей как минимум до 26 февраля следующего года.

По версии следствия, в 2013 году Кузнецов потребовал от менеджера строительной компании освободить его жену от обязанности выплатить остаток за дом в размере 1,35 млн рублей. В обмен он пообещал помочь с заключением выгодных для компании контрактов и решением проблем с чиновниками различного уровня, считают следователи. После договоренности Кузнецов помог бизнесмену получить госконтракт на 40,6 млн рублей на строительство медицинского учреждения, полагает следствие.

Кузнецов утверждает, что в ходе следствия, в частности, на допросах, подвергался давлению, в том числе с использованием медицинских препаратов.