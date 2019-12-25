На Юго-Западе продолжаются протесты против застройки береговой линии

Одиночный пикет против планов компании-застройщика "Балтийская жемчужина" проложить трассу вдоль побережья Финского залива прошел в Красносельском районе. Трансляцию выложил у себя на странице активист Красимир Врански. Акцию провела руководитель общественной организации "Колясочники Петербурга" Светлана Быстрова.

Ранее петербуржцы выходили с плакатами против строительства на пляже четырехполосной магистрали к стенам комитета по градостроительству и архитектуре. Неофициальное название для пляжа возле жилого комплекса "Балтийская жемчужина", которое они привыкли использовать - Жемчужный.

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