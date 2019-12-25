Суды Петербурга отработали полный день без эвакуаций впервые за месяц

Петербургские суды 25 декабря благополучно отработали полный день без эвакуаций из-за писем о минированиях, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По подсчетам представителей судов, за месяц – с 28 ноября по 24 декабря – суды получили 173 сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах. Все они оказались ложными.

Суды Петербурга на протяжении нескольких недель каждый день получали угрозы, из-за которых были вынуждены прерывать работу на время проверки. Каждый раз злоумышленники упоминали в письме бизнесмена Константина Малофеева. От него они требовали перечислить им 120 биткоинов, украденных с криптобиржи WEX. «Царьград» ранее направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз.