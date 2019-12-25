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18:21

Суды Петербурга отработали полный день без эвакуаций впервые за месяц

фото ЗакС политика Суды Петербурга отработали полный день без эвакуаций впервые за месяц

Петербургские суды 25 декабря благополучно отработали полный день без эвакуаций из-за писем о минированиях, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По подсчетам представителей судов, за месяц – с 28 ноября по 24 декабря – суды получили 173 сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах. Все они оказались ложными.

Суды Петербурга на протяжении нескольких недель каждый день получали угрозы, из-за которых были вынуждены прерывать работу на время проверки. Каждый раз злоумышленники упоминали в письме бизнесмена Константина Малофеева. От него они требовали перечислить им 120 биткоинов, украденных с криптобиржи WEX. «Царьград» ранее направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз.

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