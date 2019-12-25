Жириновский видит смысл в присоединении Белоруссии в качестве нового федерального округа

Для более взаимовыгодных экономических отношений между Россией и Белоруссией последней следовало бы стать федеративной частью РФ с сохранением центра в Минске, считает бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Они хотят газ по цене Смоленска. Тогда станьте как Смоленск, но не одной маленькой областью, а шесть областей, это может быть федеральный округ - Западный федеральный округ. <...> Позиция ЛДПР - просто вхождение Белоруссии в состав России с сохранением того, что им хотелось бы - язык, где хотят, там еще что-то", - привел он свои соображения в эфире телеканала "Россия 24".

Несмотря на заметные уличные протесты белорусов, не желающих более глубокой интеграции с Россией, политик уверяет, что оба народа, если не злоупотреблять пропагандой, воспримут такое территориальное "поглощение" приветственно.

Накануне, 24 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко в большом интервью посетовал на то, что вовсе не он педалирует тему углубленной интеграции: раз за разом на этом настаивает российское правительство. Сам он предпочел бы вместо этих напряженных переговоров выпить горячительных напитков и побеседовать с Владимиром Путиным на отвлеченные темы.