Штрафы "Мемориала" за несоблюдение закона об иноагентах достигли 3,5 млн рублей

Тверской суд Москвы в очередной раз оштрафовал правозащитный центр «Мемориал» на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах, передает «МБХ медиа».

Сейчас рассмотрены 19 протоколов из 28 составленных по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО-иноагента). Сумма штрафов достигла 3,5 млн рублей.

Роскомнадзор составил протокол из-за отсутствия маркировки иноагента на странице проекта «Незаконный профилактический учет граждан в органах внутренних дел Северного Кавказа: как защитить свои права». Также за это же нарушение был оштрафован глава «Мемориала» Александр Черкасов на 100 тысяч рублей.