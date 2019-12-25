Волков: Российская власть боится рассориться с любителями YouTube

Начальник региональных штабов Алексея Навального, специалист по IT Леонид Волков рассказал о технологическом противодействии блокировкам сайтов, которым заняты члены их команды, и о будущем российского сегмента интернета в целом. В его представлении, власть отдает себе отчет, что последствия ее потенциальной атаки на YouTube могут быть непредсказуемыми, и потому очень хочет этого, но пока не решается на "прыжок".

"Последняя штука, которую государство во главе с дряхлеющим диктатором, теряющим рейтинги, хочет сделать, — это рассориться с 30 млн аполитичными пользователями YouTube. Отключи YouTube на несколько дней, и из этих 30 млн аполитичных пользователей хотя бы 3 млн тоже станут политически активными и тоже станут тебя ненавидеть за то, что они вынуждены были отказаться от привычных ритуалов и процедур, потому что YouTube очень плотно вошел в жизнь", - выразил он точку зрения в беседе с изданием Znak.com.

По словам Волкова, еще больше власть должна понимать, что полное "окукливание" рунета сулит баснословные экономические издержки и потери, и поэтому в основном занята голословным устрашением, сильно злясь от этого, но все равно не решаясь на большее.

Отметим, что российская власть время от времени требует удаления с YouTube разоблачительного контента, созданного Фондом борьбы с коррупцией, но добиться желаемого результата у нее всякий раз не получается.