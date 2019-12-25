Рыбаков чувствует в себе потенциал для того, чтобы работать президентом

Новоизбранный председатель "Яблока" Николай Рыбаков, отвечая на вопрос журналистов "Эха Москвы" о готовности побороться за президентский пост в будущем, ответил утвердительно. Вопрос касался таких характеристик Рыбакова, как "потенциал" и "стержень", необходимых для работы на главной должности в государстве. Сославшись на необходимость все обговаривать с коллегами, он заявил, что и то, и другое в нем есть, иначе ему странно было бы заниматься политикой.

Свою малую узнаваемость 41-летний "яблочник" объяснил тем, что проявляет малую активность в социальных сетях, в то время как телевизионный формат его единомышленники, реальные и потенциальные, высоко не котируют. При этом он пообещал исправиться и активизироваться - по меньшей мере, в YouTube. Последний стрим Рыбакова просмотрело около 600 человек.

Разговор коснулся и общей стратегии "Яблока". Всю свою историю "Яблоко" не хочет ни с кем объединяться и готово ради этого десятилетиями не быть представленным в Госдуме, по словам Рыбакова, потому что "мы и правда крутые" и потому что "вы же меня поддерживаете".

На выборах нового председателя партии 14 декабря Рыбакову удалось обогнать лидера псковского "Яблока" Льва Шлосберга и действовавшего на тот момент председателя Эмилию Слабунову.