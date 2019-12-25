Глава Коми - о ситуации на Шиесе: Самое главное - экологическая безопасность

Глава республики Коми Сергей Гапликов обратился к теме строительства мусорного полигона на станции Шиес, которую от его региона отделяет несколько километров. Несмотря на то, что формально станция относится к Архангельской области и проблема целиком лежит на плечах местного руководства, Гапликов подчеркнул, что она очень важна и для него.

"Для меня, во-первых, это (главное - прим. ЗАКС.Ру) законность, во-вторых, это экологическая безопасность и, в-третьих, это информационная открытость. Так, чтобы все знали, что делается, что предполагается, какие будут соответствующие проведены работы, какие получим результаты и что на самом деле будет: где будет переработка, как будет утилизироваться, какие будут соответствующие приниматься технологии", - приводит его слова портал "7х7".

По его словам, он изучал скандинавский опыт борьбы с отходами, в связи с чем уверен: "сегодня огромная масса качественных, экологически-безопасных технологий".

Против возведения "экотехнопарка" и, соответственно, завоза московского мусора на Шиес протестуют больше года. Строительство пока приостановлено.