Новый рабочий день суды Петербурга начали с эвакуаций

Если среда, 25 декабря, не ознаменовалась ни единым сообщением о заминировании, то сегодняшнее утро несколько петербургских судов начали с эвакуации: на данный момент работа прервана у Петродворцового, Октябрьского и Колпинского райсудов.

Кроме того, авторы угрожающего письма заявляют, что, кроме судебных ведомств, спецслужбам города следует проверить ряд вузов - например, военно-медицинскую академию им. Кирова, петербургский университет МВД и другие.

И столичные, и городские суды на протяжении месяца каждый день получали угрозы о заминировании, из-за которых были вынуждены прерывать работу на время проверки. Каждый раз злоумышленники упоминали в письме бизнесмена Константина Малофеева. От него они требовали перечислить 120 биткоинов, якобы украденных им с криптобиржи WEX.