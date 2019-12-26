Обеспокоенная судьбой России пенсионерка перестала быть фигуранткой дела об экстремизме

Следственный комитет прекратил уголовное преследование челябинской пенсионерки Галины Гориной, которую подозревали в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за комментария к посту о теракте в здании ФСБ в Архангельске, известил глава "Агоры" Павел Чиков.

Дело завели после того, как Горина оставила "ВКонтакте" публикацию: "Что же это такое творится по всей стране?..", сопроводив её заметкой о судьбе "детей". СК не нашел в комментарии состава преступления, поскольку пенсионерка не выражала личного отношения к произошедшему.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. По версии следствия, 17-летний местный житель пронес самодельную бомбу, которая взорвалась на входе у металлоискателя. Подрывник погиб, пострадали три человека. По некоторым данным, молодой человек состоял в чате анархистов, где сообщал о своих планах за несколько минут до взрыва. Возбуждено дело по статье "теракт".

В разных городах были проведены оперативные мероприятия у всех граждан, которые могли, по мнению следствия, каким-либо образом контактировать с погибшим юношей. В частности, в Москве был задержан 16-летний школьник. Кроме того, резонансным стало дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой.