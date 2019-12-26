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10:11

Обеспокоенная судьбой России пенсионерка перестала быть фигуранткой дела об экстремизме

фото ЗакС политика Обеспокоенная судьбой России пенсионерка перестала быть фигуранткой дела об экстремизме

Следственный комитет прекратил уголовное преследование челябинской пенсионерки Галины Гориной, которую подозревали в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за комментария к посту о теракте в здании ФСБ в Архангельске, известил глава "Агоры" Павел Чиков.

Дело завели после того, как Горина оставила "ВКонтакте" публикацию: "Что же это такое творится по всей стране?..", сопроводив её заметкой о судьбе "детей". СК не нашел в комментарии состава преступления, поскольку пенсионерка не выражала личного отношения к произошедшему.

Взрыв в здании ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. По версии следствия, 17-летний местный житель пронес самодельную бомбу, которая взорвалась на входе у металлоискателя. Подрывник погиб, пострадали три человека. По некоторым данным, молодой человек состоял в чате анархистов, где сообщал о своих планах за несколько минут до взрыва. Возбуждено дело по статье "теракт".

В разных городах были проведены оперативные мероприятия у всех граждан, которые могли, по мнению следствия, каким-либо образом контактировать с погибшим юношей. В частности, в Москве был задержан 16-летний школьник. Кроме того, резонансным стало дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

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