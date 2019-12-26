ВЦИОМ: Россияне назвали 2019 год трудным

Согласно последнему, предпраздничному, опросу ВЦИОМ, для большинства россиян уходящий 2019 год выдался либо трудным (43%), либо крайне тяжелым (15%). Результатами социологического изыскания делятся "Ведомости".

Треть опрошенных назвали 2019-й "в целом хорошим". И только для 4% респондентов он выдался "очень удачным". В личном плане дела у россиян обстоят немного лучше: полезным для себя и семьи год сочли 47%.

Кроме того, опрос показал, что предновогодние траты россиян стали меньше: на застолье, подарки и развлечения опрошенные собираются потратить не более 10,5 тысяч рублей - эта сумма стала минимальной за последние 5 лет.

В числе главных событий 2019 года респонденты отметили повышение пенсионного возраста и открытие Крымского моста.