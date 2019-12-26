Мотузная встала в пикет в поддержку Шаведдинова в Петербурге

Вечером 25 декабря петербургское отделение Либертарианской партии России организовало сменяемый одиночный пикет в поддержку насильно отправленного в армию менеджера Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова.

В пикетах либертарианцев приняла участие блогер Мария Мотузная, ранее покидавшая Россию из-за уголовного преследования за «экстремистские» картинки в соцсетях, но вернувшаяся в страну после декриминализации части 1 статьи 282 и прекращения уголовного дела.

Акция солидарности с Шаведдиновым состоялись также в Москве. Ее участники провели сменяемый одиночный пикет у здания Генштаба.

Напомним, сотрудника ФБК на днях силой увезли из собственной квартиры на допрос, а затем за день на двух самолетах доставили в воинскую часть на архипелаг Новая Земля для прохождения срочной службы. Позже военный комиссариат Москвы признал отправку Шаведдинова в армию законной.

Фото: Иван Петров