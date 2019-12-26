СК и СОБР нагрянули с обыском к журналистке "Новой газеты" Юлии Полухиной

Ранним утром 26 декабря, засветло, домой к спецкору "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) приехали с обыском сотрудники Следственного комитета Краснодарского края при поддержке бойцов СОБР.

По сведениям газеты, данное мероприятие связано с материалами расследований о деятельности вооруженных банд в ДНР и ЛНР, а также с расследованием фактов контрабанды.

"«Новая газета» всегда сотрудничает с правоохранительными органами по поводу уголовных дел, которые касаются конкретных преступлений. В этой ситуации мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа, и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении. Пока все это похоже на похищение", - выступила с заявлением редакция газеты.

Адвокат Полухиной Петр Заикин не имеет представления, куда ему ехать для участия в допросе - местонахождение журналистки на данный момент неизвестно.