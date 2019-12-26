"Компании нужна перезагрузка": Мединский подтвердил отставку директора "Роскино"

Руководитель Министерства культуры Владимир Мединский подтвердил грядущую отставку директора "Роскино" Екатерины Мцитуридзе, передает "Интерфакс".

Мцитуридзе, считает он, отлично справлялась с поставленной перед ней задачей, однако "компании нужна перезагрузка", так как ей предстоит перейти на "качественно другой уровень".

Кто станет новым "начальником" структуры Минкульта Мединский не уточнил.

В свою очередь 24 декабря "Ведомости" известили, что пост Мцитуридзе может получить Евгения Маркова - директор по связям с индустрией компании "Экспоконтент".

Добавим, "Роскино" занимается продвижением отечественных фильмов от лица государства на ведущих международных фестивалях.