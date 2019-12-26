СМИ: На главу района в Воронежской области совершено покушение

Неизвестные покусились на жизнь главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова - у его автомобиля произошел взрыв, передают ТАСС, "Вести Воронеж", РИА "Воронеж" и другие региональные СМИ.

В результате происшествия Фролов получил легкие травмы. Однако источники ТАСС утверждают, что мужчина находится в реанимации.

По сведениям издания "Вести Воронеж" взрыв прогремел в служебной машине чиновника в момент её разогрева.

Некоторые СМИ заявляют, что на месте ЧП были слышны выстрелы.

В свою очередь в администрации Рамонского района известили, что Фролов находится в отпуске. На месте работает полиция.