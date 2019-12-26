"Заклеивают камеры и ломятся в двери": В офисе ФБК снова обыски

Силовики в очередной раз нагрянули с предновогодними обысками в столичный офис Фонда борьбы с коррупцией, известил у себя в Twitter Леонид Волков.

"В это время все сотрудники в офисе, можно отжать как можно больше техники. Ну и настроение перед Новым годом максимально испортить. Как же упустить такую возможность! Заклеивают камеры и ломятся в двери; внутри офиса около 40 сотрудников сейчас", - уведомил Волков.

Кроме того, добавил "навальнист", некоторое время назад "синхронно" с обыском заблокировали карту для донатов.

Напомним, нынешней осенью против ФБК Навального возбудили уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, после чего организацию внесли в реестр иностранных агентов. Возбуждение дела сопровождалось массовыми обысками в региональных штабах Навального и дома у активистов.

Фото: Кира Ярмыш

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