Депутаты МО «Гавань» решили внести законопроект о снижении муниципального фильтра

Муниципальный совет МО «Гавань» на заседании в среду, 25 декабря, принял решение внести в Законодательное собрание Петербурга проект закона о снижении муниципального фильтра с 10% до 6%, сообщил ЗАКС.Ру заместитель главы муниципалитета Сергей Кузин.

По его словам, инициативу в городском парламенте уполномочили представлять главу МО «Гавань» Нэлли Вавилину.

Также 26 декабря на сайте Заксобрания появился текст аналогичного законопроекта, внесенного муниципальным советом МО «Смольнинское». По словам Кузина, инициативы о снижении мунфильтра будут утверждать и другие органы местного самоуправления, в которых оппозиция получила большинство мест, в частности, МО № 72.

- Это кампания. Мы хотим показать, что это не только наша инициатива, но и инициатива многих муниципальных депутатов, - отметил замглавы МО «Гавань».

Решение вносить законопроекты о снижении муниципальных фильтров от лица местных советов было принято Ассоциацией независимых муниципальных депутатов, созданной вскоре после выборов по инициативе платформы «Объединенные демократы». В ассоциацию вступили порядка 140 вновь избранных депутатов органов местного самоуправления.

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок, отвечая на вопрос журналистов об инициативах оппозиционных муниципалов, сообщил, что пока еще рано говорить о муниципальном фильтре:

- Выборы еще очень далеко, поэтому время для обсуждения еще будет. Может быть, к тому времени уже изменится федеральное законодательство в этой части.

Напомним, желающим принять участие в выборах губернатора Петербурга, согласно региональному законодательству, необходимо собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов из 3/4 муниципалитетов города. Федеральное законодательство позволяет снизить эту планку до 5%.

На состоявшихся в 2019 году губернаторских выборах потенциальные кандидаты были вынуждены обращаться за помощью к представителям «Единой России», контролировавшей подавляющее большинство муниципальных советов. В итоге были отсеяны даже хорошо известные в городе политики. Каждый из двух оппозиционных кандидатов, допущенных до выборов, получил меньше 17%, а победу в первом туре одержал назначенный президентом Владимиром Путиным временным губернатором Александр Беглов.

Даже после относительного успеха оппозиции на сентябрьских муниципальных выборах 2019 года у нее нет нужного количества депутатов местных советов, чтобы выставить на следующие выборы единого кандидата ото всех партий.

Сергей Еремеев

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