Марию Алехину оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию "Стоп ГУЛАГ" напротив Кремля

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал активистку Pussy Riot Марию Алехину на 150 тысяч рублей за участие в акции «Стоп ГУЛАГ», передает «МБХ медиа».

Дело было рассмотрено, пока Алехина находилась в коридоре суда. Она заметила, что в суде «в человеке не нуждаются». По ее словам, она намерена обжаловать это решение.

Ранее за ту же акцию был арестован на пять суток Дмитрий Энтео. Поводом стала совместная акция «Декоммунизации» и Pussy Riot, участники которой вывесили напротив Кремля на Большом Каменном мосту баннер с надписью «СТОП (!) ГУЛАГ».

На баннере были изображены фигуранты «московского дела» Егор Жуков и Константин Котов, аспирант МГУ Азар Мифтахов, фигуранты дела «Нового величия» Анна Павликова и Руслан Костыленков, историк Юрий Дмитриев и другие.