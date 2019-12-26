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13:49

Вишневский допускает досрочные выборы губернатора Петербурга в 2020 году

фото ЗакС политика Вишневский допускает досрочные выборы губернатора Петербурга в 2020 году

Лидер фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский, подводя итоги 2019 года, сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что не исключает в следующем году досрочных выборов главы города.

- Я этого не исключаю, потому что, как мне кажется, нынешний губернатор со своими обязанностями справляется так себе. Не могу исключать, что его переведут на другую работу, более подходящую его способностям, - отметил Вишневский.

Главным ожиданием от 2020 года депутат назвал транспортную реформу и допустил, что общественное недовольство может заставить городские власти отказаться от ее проведения.

Напомним, выборы губернатора Петербурга состоялись 8 сентября 2019 года. На них победил Александр Беглов, до этого по решению президента Владимира Путина 11 месяцев управлявший городом в качестве временно исполняющего обязанности губернатора.


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