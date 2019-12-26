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14:04

Обвинение запросило длительные сроки в колонии для пензенских фигурантов дела "Сети"*

фото ЗакС политика Обвинение запросило длительные сроки в колонии для пензенских фигурантов дела "Сети"*

Прокурор запросил длительные сроки тюремного заключения для пензенских фигурантов дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского, сообщает Telegram-канал RUPRESSION.

Гособвинение просит отправить Пчелинцева в колонию на 18 лет, Шакурского – на 16. Обоих обвиняют в организации террористического сообщества.

Обновлено 14:10 Других подсудимых обвинение просит приговорить к срокам от 6 до 14 лет колонии, передает «Новая газета» в Telegram-канале. Армана Сангынбаева – к 6 годам, Василия Куксова – к 9 годам. Андрея Чернова – к 14 годам, Михаила Кулькова – к 10 годам, Максима Иванкина – к 13 годам лишения свободы. По мнению прокурора, нет подтверждений заявлениям фигурантов о том, что они давали признательные показания под пытками. Прения продолжатся 13 января.

Дело «Сети» тянется с 2017 года, по нему проходят жители Пензы и Петебурга. Всех их обвиняют в создании террористической организации, которая якобы хотела устроить теракты против чиновников и силовиков, а также планировала свергнуть государственный строй. Подсудимые заявляют, что они проводили совместные страйкбольные тренировки и обсуждали анархистские идеи, но не планировали никаких преступлений.

Фигуранты дела заявляли, что силовики пытали их, выбивая признательные показания. Об этом же говорили и Пчелинцев, и Шакурский. Следы пыток на теле петербургских фигурантов подтверждали члены ОНК. Один из фигурантов, Виктор Филинков, в подробностях рассказал о применении к нему силы во время судебного заседания 4 июня, когда его голос записывали для проведения экспертизы.

Один из фигурантов уже осужден – петербуржец Игорь Шишкин. В январе его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

* «Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России.

 

 
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