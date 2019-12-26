В Волгограде с фронтовички требовали деньги за шампанское, выпитое на банкете у чиновников

В Волгограде 90-летней фронтовичке выставили счет в размере 620 рублей за фужер шампанского, который он позволила себе выпить на банкете, организованном районной администрацией и советом ветеранов. О неприятном инциденте, повинным в котором в итоге признали официанта, известил у себя в Facebook сын женщины Олег Соколов.

По его словам, стол на фуршете был представлен довольно скромно: чиновники заплатили лишь за водку, селедку и винегрет. Пожилая дама от предложенного набора напитков отказалась, заказав себе бокал шампанского.

"В конце мероприятия ветерану выставили счет 620 руб. за шампанское! У 90-летний женщины с собой было только 500 руб. Спасибо за приглашение, чинуши", - негодовал Соколов.

Как пояснил лава Центрального района Волгограда Юрий Кокин в бесед с V1.ru, чиновники согласились помочь локальному отделению совета ветеранов провести новогодний праздник, заведомо предоставив деньги на мероприятие. Однако по его итогам некий "не самый умный официант" по своей инициативе и выставил счет.

В свою очередь председатель совета ветеранов Волгоградской области Александр Струко рассказал, что в ситуации может быть повинна сама женщина.

"Знаете, только иногда бывает так, что что-то в голову вдарило ветерану и ему хочется „не пирожное, а мороженое“. А ему могли сказать, что в меню оплачены только определенные позиции. Тогда ветераны настаивают, что заплатят сами. Всякие люди бывают", - заявил Струко.

Директор кафе Анна Каральник списала "ЧП" на неопытность молодого официанта, добавив, что с ним была проведена воспитательная беседа, а деньги в размере 500 рублей возвращены Соколовой.