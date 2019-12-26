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15:53

"Единая Россия" нашла Дмитрию Медведеву помощников

фото ЗакС политика "Единая Россия" нашла Дмитрию Медведеву помощников

Президиум генсовета «Единой России» решил учредить должность помощников председателя партии, передает РИА «Новости».

С 2012 года партию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Его помощниками назначены замглавы центрального исполкома «Единой России» Максим Жаворонков и руководитель политуправления центрального исполкома Самвел Атабекян.

Также помощником председателя стал Филипп Щипков. Он займется поддержкой коммуникации партии с аппаратом правительства, сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак.

 

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