"Единая Россия" нашла Дмитрию Медведеву помощников Президиум генсовета «Единой России» решил учредить должность помощников председателя партии, передает РИА «Новости». С 2012 года партию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Его помощниками назначены замглавы центрального исполкома «Единой России» Максим Жаворонков и руководитель политуправления центрального исполкома Самвел Атабекян. Также помощником председателя стал Филипп Щипков. Он займется поддержкой коммуникации партии с аппаратом правительства, сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен